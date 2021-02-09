Омич зашел в салон красоты подстричься, а ушел с норковой шубой и телефоном

Омича задержали при попытке сбыть краденное. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась омичка с заявлением о краже шубы и дорогого телефона. Она рассказала, что приехала в салон красоты на консультацию с косметологом, оставила норковую шубу на вешалке в фойе и пошла в кабинет. Когда она собралась уходить, одежды на месте не оказалось. Вместе с шубой пропал и дрогой телефон, который женщина оставила в кармане.

Мобильный был выключен, но во время приема заявления у омички заработал. На звонок следователя ответил приемщик ломбарда, который рассказал, что прямо сейчас принимает мобильный у неизвестного человека.

53-летнего воришку задержали прямо в ломбарде. Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина рассказал, что зашел подстричься, а когда собирался уходить, заметил на вешалке шубу. Администратора за стойкой не было, поэтому он взял одежду и ушел. Сначала мужчина пытался продать украденное на рынке, но у него ничего не вышло, и, чтобы выручить хоть немного денег, он решил сдать телефон в ломбард. Вещи уже вернули хозяйке, а на омича завели уголовное дело за кражу.