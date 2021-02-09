На видео попал водитель «Мерседеса», пытавшийся слить бензин у «Жигулей» в Омске

Слить топливо омичу помешала сигнализация.

На записи камер видеонаблюдения в Омске попал по-настоящему анегдотический случай. Водитель "Мерседеса" пытался разжиться бензином, слив его из бака чужой машины. Своей целью он выбрал одиноко стоящие Жигули. Владелец иномарки подъехал к отечественному автомобилю, вышел и попытался открыть крышку бензобака, но в этот момент сработала сигнализация. Такого поворота неудавшийся воришка, видимо, не ожидал. Он испугался, бегом вернулся в свою машину и быстро уехал.

Видео с этим происшествием поделился в соцсетях омич, который, видимо, является хозяином отечественной машины.

- Страна должна знать своих героев, - подписал он публикацию.

В комментариях омичи поупражнялись в остроумии и сошлись во мнении, что ночной воришка приобрел машину не по средствам: деньги на Мерседес нашлись, а на бензин не хватило.