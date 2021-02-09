Открытый лекторий для дачников и садоводов

Правильная организация приусадебного или дачного участка – мечта многих владельцев коттеджей и дачных домиков. Создание комфортной окружающей среды требует знаний и умений грамотного зонирования и высадки зеленых насаждений, знания технологий и способов ухода за садом, обрезки плодовых деревьев и кустарников.

Открытый лекторий - это серия лекций для любителей сада и огорода, где расскажут много полезной и интересной информации о выращивании томатов, перцев, картофеля, об организации зеленого конвейера.

С дачниками и садоводами поделятся тонкостями ландшафтного дизайна и выращивания цветов, расскажут о способах борьбы с вредителями и болезнями растений. Научат пикировать, прививать растения, выращивать виноград, клубнику, малину и другие культуры.

Наши встречи предоставляют уникальную возможность побеседовать о волнующих вещах с учёными университета, специалистами-практиками и другими интересными людьми.

Вы расширите кругозор и увлекательно проведете время.

Ждем вас по расписанию, начало в 11.00 Адрес: Институтская площадь, 1 (первый учебный корпус), аудитория 202, остановка "Аграрный университет" Вход свободный