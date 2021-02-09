«Ростелеком» в Омской области в 2020 году подключил более 29 тысяч домохозяйств к интернету

Широкополосным доступом в интернет от «Ростелекома» теперь могут воспользоваться жители частного сектора не только в Омске, но и во всех районных центрах области. Также за прошлый год по программе подключили к оптике 20 сел в Азовском, Большеуковском, Знаменском, Калачинском, Колосовском, Одесском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Усть-Ишимском и Крутинском районах области.

«Высокоскоростной интернет позволяет 85 тысячам семей Прииртышья пользоваться цифровыми сервисами, которые меняют жизнь к лучшему. Новая инфраструктура дает возможность жителям частного сектора подключить интернет на скорости до 600 Мбит/с в городе и до 200 Мбит\с в области, платформу Wink, цифровую телефонию, “Умный дом”, “Видеонаблюдение” и другие сервисы», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Сервис доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера. Пользователи могут выбрать один из трех основных тарифных планов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум».

При помощи системы «Умный дом» можно управлять своим жилищем на расстоянии. В состав комплекта «Расширенный» входят датчики открытия дверей или окон, движения, протечки, дыма, так же можно дополнительно купить и подключить умные розетки, лампочки и другие устройства. Умная лампочка поможет контролировать освещение и экономить на электроэнергии: при определенных параметрах она меняет яркость и оттенок света.

Услуга «Видеонаблюдение» позволит быть спокойным за сохранность дома и имущества, потому что она дает возможность круглосуточно следить за порядком в жилище и во дворе. Пользователь может зайти в приложение с компьютера или смартфона в любой точке мира, где есть доступ в интернет. Например, родители могут проконтролировать ребенка, а взрослые дети присмотреть за родственниками преклонного возраста. Также можно следить за домашними питомцами.

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте www.omsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.