«Постоянно слышны выстрелы»: Омичи жалуются на истребление лис в курортной зоне

Такую страшную находку сделали отдыхающие, катавшиеся на лыжах. Фото: «ЧП Омск»

Отдыхающие базы отдыха имени Карбышева в Красноярке пожаловались на истребление животных. По их словам, кто-то устроил там незаконную охоту.

– В бору рядом с Карбышева, в курортной зоне, постоянно слышны выстрелы, идет стрельба. На дорожке, где лыжня, лежит подстреленная лиса. Кошмар! – рассказывают в соцсетях очевидцы.

Комментаторы предполагают, что отстреливают больных животных. Но тогда неясно, почему охотники не убирают трупы, которые валяются прямо на дорожках.