В Омске из окна выпали молодые мужчина и женщина

Молодого человека спасли, девушка погибла на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувшие сутки в Омске зарегистрировано сразу два похожих ЧП – из окон многоэтажек выпали люди.

Первое происшествие случилось в доме на улице Магистральной с молодым мужчиной. По предварительным данным, он свалился с балкона. Этаж пока неизвестен. В 13.39 возле подъезда его обнаружили местные жители. Приехавшие на место медики скорой увезли пострадавшего – это молодой человек 20-25 лет – в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы: множественные ушибы и переломы.

Второй инцидент произошел в Амурском поселке. Там с общего балкона на третьем этаже упала 27-летняя женщина. Ее спасти не удалось, рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Также известно, что у погибшей остался маленький ребенок.