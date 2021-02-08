Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске обнаружили пенсионера, утонувшего в собственной ванной

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
ЧП случилось в городке Нефтяников.

ЧП случилось в городке Нефтяников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП случилось в одном из домов в городке Нефтяников. Днем 7 февраля приехавшие на место следователи обнаружили труп дедушки в ванной его собственной квартиры.

По предварительным данным, произошел несчастный случай. Возможно, 88-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание и захлебнулся в воде.

При осмотре трупа не обнаружено признаков насильственной смерти. Окончательно причины случившегося будут установлены после того, как придут результаты судмедэкспертизы, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК.