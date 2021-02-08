Пилота признали виновным в сокрытии ЧП во время романтического полета омской пары

Ранее мы уже рассказывали о том, что произошло в аэропорту "Поповка", что находится недалеко от Омска. Во время романтического полета одной из пар в самолете произошла неисправность: одно из шасси на вышло и пилоту пришлось экстренно сажать самолет. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот технике тогда серьезно досталось, сломался воздушный винт и повредился фюзеляж.

Омский суд признал собственника самолета виновным в сокрытии авиационного происшествия и присудил штраф в размере 2000 рублей. Предприниматель попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. В ходе рассмотрения дела выяснились подробности происшествия.

- На 15-й минуте полета командиром обнаружена техническая неисправность шасси, что не позволяло выполнить штатную посадку. Чтобы выработать топливо, полет продолжался еще в течение двух часов. В итоге посадка была произведена в нештатной ситуации с убранными стойками шасси. Анисимов А. заменил поврежденный винт самолета и не стал сообщать об инциденте в компетентные органы. Азовский районный суд своим решением от 9 декабря 2020 года постановление о привлечении к административной ответственности признал законным, - рассказали в пресс-службе суда.