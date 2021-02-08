Прокуратура признала неудовлетворительным качество чистки дорог в Омске

У прокуратуры возникли вопросы к содержанию дорог в Омске зимой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омичи после снегопадов нередко вспоминают о плохом качестве чистки дорог. Автолюбители и пешеходы часто жалуются на сугробы и наледь. С жалобами горожан согласились и в прокуратуре.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 27 января провели проверку содержания улично-дорожной сети. Специалисты выяснили, что на некоторых участках дорог плохо почищен снег, есть накаты и наледь. Также в прокуратуре выяснили, что за 2020 года финансирование на содержание и ремонт дорог выделялось значительно меньше необходимого. Реальные затраты составили треть от номинативной потребности.

На основании выявленных нарушений прокуратура вынесла представление на имя мэра Омска Оксаны Фадиной, которое сейчас находится на рассмотрении.