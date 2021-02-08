Омские учителя пожаловались на невыплату надбавок за работу на ЕГЭ

Выплаты педагогам уже произвели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омские педологи пожаловались на то, что им не выплатили надбавки, которые положен за работу на ЕГЭ. Автор поста утверждает, что за прошлогодние экзамены им еще не заплатили.

- Педагогов уже начинают "дергать" на ЕГЭ, но нам еще не заплатили за 2020 год. Мало того, что наш труд оценивают в 100-200 рублей за экзамен, на котором мы работаем по 6 -8 часов, так в 2020 мы работали в разгаре пандемии. С момента прошлогодних экзаменов прошло более 6 месяцев, а оплаты до сих пор нет, - написал автор поста.

В минобразовании обратили внимание на жалобу и заверили, что невыплаты носят индивидуальных характер и случились из-за указания неправильных реквизитов.

- На 1 января 2021 года не выплачена компенсация двум работникам из-за неверных реквизитов, которые они указали при подготовке документов. Из-за того, что правильные реквизиты были предоставлены 28 декабря 2020 года, выплата перешла в новый финансовый год и будет произведена в феврале. Еще по одному случаю проводится дополнительная перепроверка поданных ранее документов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в минобре рассказали, что за работу на экзаменах 2020 года 3 445 учителей получили 12,6 миллионов рублей. Выплаты в зависимости от деятельности педагога на экзамене варьировались от 200 до 500 рублей за день работы.