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Происшествия

Омич сам дошел до больницы после удара ножом в грудь

Ранение ему нанесла юная собутыльница
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушка не стала решать спор словами, а сразу взялась за нож.

Девушка не стала решать спор словами, а сразу взялась за нож.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области полицейские разбираются в обсточтельстах конфликта. завершившегося поножовщиной. Потерпевшим стал 55-летний житель поселка Тевриз. Накануне он распивал спиртное в приятельской компании в поселке Белый Яр. Там и оказалась виновница произошедшего. В ходе застолья у мужчины возник конфликт с 26-летней девушкой. По предварительным данным, она взяла нож и ударила обидчика в грудь. Причины этого конфликта сейчас устанавливают.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сельчанину удалось самостоятельно добраться до больницы. Диагноз сейчас устанавливается. О девушке известно, что она уже трижды привлекалась за умышленное нанесение легкого вреда здоровью. По факту произошедшего проводится проверка.

Криминал