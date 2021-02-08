В Омске иномарка перевернулась прямо на остановке

Легковушк перевернулась прямо на остановке. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске произошла авария, в обстоятельствах которой еще предстоит разобраться. Видео с перевернувшимся на крышу автомобилем появилось в одном из омских пабликов. Серебристый седан лежал на крыше рядом с остановкой "Облепиховая" на улице Завертяева. В результате аварии машина удачно не вылетела на остановку или тротуар. Видимо, водитель не правился с управлением во время непогоды в минувшие выходные.

В комментариях нашлись очевидцы произошедшего, но подробностей аварии не сообщили. Уточнили только, что водитель жив.

Вот только на месте его не оказалось, когда туда прибыли сотрудники ДПС. По информации госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.