В УФАС оштрафовали омский гипермаркет «Окей» за рассылку рекламных СМС

Магазин заплатит штраф в 150 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

На рекламные СМС пожаловался антимонопольщикам омич. Он стал их получать от гипермаркета «Окей». При этом, как заявил сам покупатель, согласие на обработку персональных данных и получение сообщений от магазина он не давал. В итоге к делу подключилось омское УФАС.

На гипермаркет возбудили административное дело. Магазин на жалобу клиента отреагировал: его телефон удалили из рассылки. Но ответственности «Окей» избежать не смог. За нарушение закона о рекламе УФАС всего равно оштрафовал гипермаркет. Теперь после жалобы омича магазин должен заплатить 150 тысяч рублей штрафа. Чем именно не понравились СМС покупателю, не сообщается.