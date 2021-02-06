«Запеканка с грязью и волосами»: В одной из омских школ жалуются на плохое питание

Недовольные горячим питанием родители детей выложили это фото. Фото: ВКонтакте

Очередная жалоба на некачественное горячее питание в школе появилась в соцсетях. На этот раз из Большеречья. Местный житель уверяет, что еда там оставляет желать лучшего. В качестве подтверждения была выложена фотография запеканки из школьной столовой со следами грязи.

- Вот так кормят наших детей в Большереченской второй школе, запеканка с грязью. Бывает, еще в котлете пучок волос попадается или многое другое, - написал автор поста.

В комментариях кто-то написал, что в еде попадались даже болты. Любопытно, что накануне этого поста в министерстве образования сообщали о проводимом мониторинге качества горячего питания.

- С сентября 2020 года по 3 февраля 2021 года на горячую линию министерства образования Омской области поступило 11 обращений. По всем обращениям были проведены выездные проверки, организованы встречи с заявителями, приняты меры по улучшению ситуации с питанием, а также даны рекомендации по выстраиванию обратной связи с родителями, - сообщает пресс-служба образования.

Поступали жалобы на питание в школах и в ОНФ.

- Все обращения были рассмотрены, гражданам оказана консультативная помощь, а недоработки со стороны образовательных организаций были устранены, - добавили в ведомстве.