В воздухе над Омском зафиксировали трехкратное превышение хлороводорода

Омские синоптики фиксировали выбросы опасного вещества в одном из округов города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи постоянно замечают следы выбросов в городском воздухе. Иногда они появляются в определенных местах, а иногда накрывают весь город. В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что накануне, 4 февраля, в Октябрьском округе фиксировали превышение содержания хлороводорода. Приборы метеорологов показали превышения в 3,3 ПДК. В других округах специалисты превышений не наблюдали, но в целом по городу уровень загрязнения воздуха оценивали как повышенный.

Сейчас над Омском установились благоприятные для рассеивания выбросов погодные условия. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и на выходных. Уровень загрязнения ожидают пониженный. Но на следующей неделе синоптики обещают резкий перепад температур, а это, возможно, повлияет и на рассеивания вредных веществ.