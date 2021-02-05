От +2 до -30: Омичей ждет резкое похолодание

Омичей ждет резкое похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омичей снова ждут температурные качели. Перепад практически в 30 градусов придется пережить на грядущей неделе.

В выходные синоптики обещают теплую и снежную погоду. Днем температура может подняться до +2 градусов, а ночью не опустится ниже -2, но уже в понедельник от оттепели не останется и следа. Синоптики прогнозируют похолодание до -11 днем и -15 ночью. Тенденция к понижению температуры сохранится и к концу рабочей недели столбик термометра может опуститься до -28 днем и -32 ночью.

Омичам стоит быть осторожными. Из-за потепления возможны сходы снега с крыш и падение сосулек. Простые правила, чтобы их избежать, омичам напомнили в мэрии. А из-за резкого похолодания образуется гололед, что может привести к травмам при падениях и аварийным ситуациям на дорогах.