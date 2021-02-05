«Ростелеком» в 2020 году подключил четыре базовые станции в удаленных селах Омской области

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 4G и интернетом четыре северных села Омской области. Теперь благодаря вышкам связь получили более 2 100 человек. Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2, который работает в России с 2003 года и оказывает услуги в 68 регионах страны.

К мобильной связи и быстрому интернету присоединились самые северные села Малая Бича и Большая Бича Усть-Ишимского района, а также удаленные Петрово Тевризского района и Паново Крутинского района.

«Благодаря строительству базовых станций стандарта 4G у жителей малых населенных пунктов Прииртышья впервые появилась возможность пользоваться сотовыми телефонами и мобильным интернетом. Сложно представить, что до недавнего времени основным средством связи в этих удаленных поселках был уличный таксофон, который для горожан уже давно стал раритетом. Теперь все, что могут городские жители, то могут и люди в сельской местности — скачивать видео, отправлять сообщения и так далее. Если есть возможность построить инфраструктуру связи и обеспечить жителей телекоммуникационными услугами, то мы это, безусловно, делаем», — прокомментировал директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Село Паново Крутинского района расположено на границе с Тюменской областью. Фактически в нем живет чуть более 800 человек. Ранее они не могли нормально пользоваться сотовой связью. Теперь здесь средняя скорость мобильного интернета в радиусе действия базовой станции составляет около 10 Мбит в секунду, ежесуточно пользователи скачивают от 140 до 150 Гбит мобильного интернета.

Жителям села Петрово Тевризского района, где проживает 440 человек, также стали доступны мобильная связь четвертого поколения и устойчивый интернет. Губернатор Александр Бурков проверил качество соединения и пообщался с жителями села в дистанционном формате.

«Задача устранения цифрового неравенства — одна из важнейших. Сегодня 99,8% жителей области имеют возможность пользоваться современными услугами связи. Но есть населенные пункты, где отсутствует мобильная связь или есть проблемы с выходом в интернет. В прошлом году мы выделили на эти цели 11 миллионов рублей и обеспечили связью 2 100 человек. Эта работа будет продолжена. Уже проведен аудит по каждому населенному пункту и подготовлен проект комплексной программы развития сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа к сети интернет в Омской области на 2021 — 2025 годы», — комментирует губернатор Омской области Александр Бурков.

В этом году «Ростелеком» продолжит строительство базовых станций мобильной связи в удаленные населенные пункты Прииртышья.