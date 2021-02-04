В Омске умер заместитель главврача БСМП-1 Сергей Максимишин

Сергею Максимишину было 55 лет. Фото: министерство здравоохранения Омской области

Из областного минздрава пришла еще одна трагическая новость. На 56-м году жизни скончался заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1 Сергей Валентинович Максимишин.

Как стало известно «Комсомолке», доктор умер не от коронавируса. По предварительным данным, его не стало из-за болезни сердца.

– Его смерть стала неожиданной для коллектива больницы, – говорится в сообщении пресс-службы областного минздрава. – Коллеги отмечают, что Сергей Валентинович был высококвалифицированным специалистом и организатором здравоохранения. Прошел путь от врача анестезиолога-реаниматолога до заместитель главврача БСМП-1. Доктор умело сочетал практическую работу с научной деятельностью. В 2016 году Сергей Валентинович стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Врач года» в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».

– Ушел настоящий фанат своей работы, – отмечает главный врач БСМП № 1 Евгений Осипов. – Под руководством доктора Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Он всегда был требователен к себе и к коллегам, не считался с личным временем, если речь шла о жизни и здоровье пациентов. Для всего коллектива его скоропостижная смерть стала большой потерей. Выражаем искренние соболезнования семье Сергея Валентиновича.