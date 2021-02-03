Омич спилил 4 сосны и заплатит за них 570 тысяч

В Омской области сельчанин получил крупный штраф за вырубку деревьев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Один из жителей Тарского района Омской области решил запастись дровами и незаконно срубил четыре сосны. Теперь ему придется возместить причиненный ущерб в размере 568 тысяч рублей. Такая внушительная сумма получилась из-за того, что деревья были большими, общим объемом около 20 кубометров, объяснили в пресс-службе ГУ лесхоза Омской области. также на сумму компенсации повлияло время года - зимой сумма ущерба удваивается.

Но только возмещением материального материального ущерба сельчанин может не отделаться. За незаконную рубку древесины на него завели уголовное дело, наказанием по которому может стать лишение свободы до 7 лет, принудительные работы и штраф от 1 миллиона.

В ведомстве сообщили, что только за январь 2021 года на территории Омской области выявили 4 факта незаконной заготовки древесины. Всего черные лесорубы успели вырубить деревьев на 1 миллион рублей.