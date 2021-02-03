Омич планировал заработать на продаже контрафактной водки 1,8 миллиона

Как склад омич использовал бесхозные контейнеры и старую Газель. Фото: скриншот с видео

Омские полицейские завершили расследование дела 32-летнего омича, которого подозревали в торговле немаркированным алкоголем. Он уже привлекался к ответственности за кражи, освободился в январе 2020 года и решил заняться бизнесом.

Следователи установили, что омич никогда не регистрировал ИП, но все же торговал алкоголем. Вот только водка была поддельной, а у предпринимателя не было лицензии на ее продажу. У мужчины обнаружили 6 430 бутылок водки, общая стоимость которой составляла примерно 1,8 миллионов рублей. Хранил свои внушительные запасы омич в бесхозных контейнерах на оптовой базе в Кировском округе, а также нерабочую Газель.

Теперь на несостоявшегося бизнесмена завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Дело направили в суд ля рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД.