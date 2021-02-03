В водах Оми нашли повышенное содержание марганца

Превышения по марганцу находят в Омске уже не первый год.

Накануне специалисты Обь-Иртышского УГМС провели проверку воды в реке Омь в нескольких районах области и выявили превышение содержания марганца. Загрязнения нашли в районе Калачинска и чуть ниже по течению после сброса МУП "Коммунальник". Концентрация опасного вещества там составляла 0,3 мг/дм3.

Но специалисты ведомства считают, что причина этому не вредные выбросы в реку, а вполне естественные процессы.

- Превышение марганца характерно для воды реки Омь и имеет природное происхождение, так как Омь берет свое начало от Васюганских болот. Вдоль реки Омь на территории Омской области отсутствуют промышленные предприятия, которые используют в своем производстве марганец и могут послужить источником значительного загрязнения речной воды, - отмечают в ведомстве.