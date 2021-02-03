Один забрался на крышу авто, второй высунулся из двери: Омича отправили в колонию за смерть пассажира

В Омской области вынесли приговор 23-летнему водителю из Исилькуля. Прошлым летом он решил прокатить приятелей с ветерком. Один из них забрался на крышу автомобиля, другой встал на порог и держался лишь за открытую дверь.

Во время движения второй пассажир не удержался и упал прямо под колеса машины. Водитель вместо того, чтобы вызвать ему скорую, посадил умиравшего друга в салон и уехал с места происшествия.

Пострадавший вскоре скончался, а водителя судили за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Во время следствия он полностью признал свою вину и раскаялся, а также оказал семье погибшего материальную помощь.

– Суд, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления, а также с учетом личности подсудимого и наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься в течение 3 лет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.