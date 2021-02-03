Омич на угнанной иномарке столкнулся с грузовиком

Иномарка сильно пострадала от удара о бампер грузовика. Фото: скриншот с видео

В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Кирова. Там легковушка серьезно пострадала в столкновении с грузовиком ГАЗ-66. Его водитель рассказал, что ждал зеленого сигнала на светофоре, когда сзади в него врезался "Датсун".

За рулем легковушки оказался 43-летний пьяный омич, личность которого установили на месте. Он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав. В ходе беседы с полицией мужчина рассказал, что автомобиль они с приятелем, который тоже находился в салоне в момент аварии, угнали у женщины с которой распивали алкоголь. Потерпевшая тоже приехала на место ДТП и рассказала, что машину взяла в аренду для работы в такси. Настоящий хозяин иномарки оценил ущерб в 250 тысяч.

На задержанного омича завели уголовное дело за угон автомобиля и три административных протокола за нарушение ПДД, уточнили в пресс-службе полиции.