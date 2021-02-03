Омич взял вину на себя, чтобы защитить приятеля

ДТП с участием мопеда случилось в Советском округе. Фото: Рамиль Галиев

В Омске разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием мопеда.

Во время проверки один из молодых людей рассказал полицейским, что за рулем был он. Однако показания свидетелей и записи с камер наблюдения на соседних с местом ДТП домах это опровергли.

Выяснилось, что молодой человек солгал, чтобы выгородить приятеля, который на самом деле управлял мопедом.

– Показания свидетеля во время предварительного и судебного следствия судом были оценены критически, что послужило основанием для его уголовного преследования, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ведется расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры округа.