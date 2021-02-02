Омич на 8 лет лишился свободы за убийство приятеля

Убийце придется возместить моральный вред родственникам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области в Колосовском районе завершилось рассмотрение дела 36-летнего местного жителя. Его обвиняли в убийстве приятеля.

Следователи установили, что убийство произошло в ночь со 2 на 3 ноября 2020 года. Тогда сельчанин с 26-летним приятелем собрались за одним столом, чтобы выпить. Застолье продолжалось относительно мирно, пока мужчины не повздорили. Старший схватил нож и трижды ударил младшего в грудь. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Свою вину в совершенном преступлении сельчанин признал полностью. Колосовский суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал заплатить матери погибшего 500 тысяч за моральный ущерб.