«Транснефть - Западная Сибирь» создала в Омске лучшую новогоднюю фантазию

В торжественной церемонии награждения принял участие глава Советского административного округа города Борис Сеньков, выразивший благодарность всем конкурсантам. Одним из главных критериев оценки стал нестандартный, творческий подход к оформлению зданий и территорий организаций. Также жюри конкурса оценивало благоустройство и чистоту прилегающих территорий предприятий, гармоничность и целостность созданных новогодних композиций.

В канун новогодних праздников возле административного здания АО «Транснефть - Западная Сибирь» была смонтирована 13-метровая искусственная ель и установлена ледяная скульптура быка - символа наступившего 2021 года. При оформлении фасада акцент был сделан на подсветке с использованием светодиодных гирлянд голубого оттенка. Вход в здание был украшен сказочными объемными световыми фигурами.