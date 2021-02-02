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«Транснефть - Западная Сибирь» создала в Омске лучшую новогоднюю фантазию

АО «Транснефть - Западная Сибирь» признано победителем омского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций в специальной номинации «Лучшая новогодняя фантазия».
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В торжественной церемонии награждения принял участие глава Советского административного округа города Борис Сеньков, выразивший благодарность всем конкурсантам. Одним из главных критериев оценки стал нестандартный, творческий подход к оформлению зданий и территорий организаций. Также жюри конкурса оценивало благоустройство и чистоту прилегающих территорий предприятий, гармоничность и целостность созданных новогодних композиций.

В канун новогодних праздников возле административного здания АО «Транснефть - Западная Сибирь» была смонтирована 13-метровая искусственная ель и установлена ледяная скульптура быка - символа наступившего 2021 года. При оформлении фасада акцент был сделан на подсветке с использованием светодиодных гирлянд голубого оттенка. Вход в здание был украшен сказочными объемными световыми фигурами.

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