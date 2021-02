Презентация международных программ для сотрудников Омского ГАУ

no_tiitle

На встречу были приглашены деканы, ответственные за международную деятельность на факультетах, заведующие кафедрами и заинтересованные преподаватели.

Цель встречи состояла в том, чтобы рассказать об основной деятельности отдела международных связей и о перспективах участия в международных проектах не только для обучающихся, но в частности для научно-педагогических работников с учетом изменившихся условий, вызванных пандемией.

О подготовке студентов к участию в производственных стажировках по программе LOGO (Германия) и впервые представленной возможности для потенциальных участников пройти обучение немецкому языку бесплатно рассказал переводчик отдела Денис Александрович Серебренников.

no_tiitle

Актуальные направления академической мобильности в рамках программ Национальной стипендии Словацкой Республики, стипендиальной программы Лейна Киркланда (Польша), DAAD (Германия) были представлены сотрудником отдела Яной Яковлевной Левен.

Основной акцент встречи был сделан на обновлении программы Европейского Союза Erasmus+, так как 2021 год – это год начала нового этапа программы Erasmus+ продолжительностью до 2027 года. Уже в следующем месяце Европейский союз планирует объявить начало приема заявок по таким направлениям как Jean Monnet и Erasmus Mundus Joint Master’s Degree, а также объявить о совершенно новом проекте Erasmus Mundus Design Measures, позволяющем совместно с европейскими университетами разрабатывать дизайн совместных магистерских программ.

Более подробно об этих программах и о возможностях для научно-педагогического состава участвовать в международной деятельности рассказала начальник отдела международных связей Оксана Александровна Козлова.

В завершение встречи модульный руководитель проекта Жан Монне «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзивность» (Jean Monnet Module «European practice of developing digital financial services in rural areas: knowledge and inclusion») 620032-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE, который реализуется на данный момент в Омском ГАУ Динар Рахметуловна Баетова поделилась опытом подготовки и написания проекта Jean Monnet Module, а Оксана Александровна Козлова рассказала об опыте реализации проекта в рамках Jean Monnet в Нижневартовском государственном университете.

Напомним, что заявка Динар Рахметуловны Баетовой и Олега Анатольевича Блинова для конкурса Jean Monnet из трех подаваемых Омским ГАУ в прошлом году получила финансирование ЕС. Надеемся, что с учетом опыта уже выигранного гранта в этом году заявок будет больше, и все они будут успешными.

Презентационный материал по всем проектам был направлен на факультеты. По любым вопросам относительно подготовки заявок для участия в проектах Erasmus+ и других программах международной академической мобильности можно обращаться в отдел международных связей. На данный момент формируется график консультаций для преподавателей по подготовке заявок на проекты Erasmus +.