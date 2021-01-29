В омские села придет быстрый интернет

На рабочем совещании в Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области с омскими представителями операторов сотовой связи обсуждали как в регионе развивать сети связи. Сейчас голосовая телефония обеспечивается практически на 100%, но проблемы со скоростным интернетом с отдаленных населенных пунктах сохраняются.

Омский Минпром предложило операторам сотовой связи совместно решить этот вопрос и подготовить соответствующие предложения. Их направят губернатору Омской области Александру Буркову.