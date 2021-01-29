Омское отделение почты заливает талой водой

На невыносимые условия работы пожаловались сотрудники 120 отделения почты в районе Московки. Женщины сняли видео, в котором показали, как им приходится справляться с последствиями долгожданного для многих омичей потепления.

- Вот так под дождем и работаем. Каждую весну и осень чуть потеплеет, все течет. В стене огромная дыра, скоро треснет, - прокомментировала автор видео.

Действительно, условия в отделении почты не самые приятные. С потолка капает вода, часть подвесных конструкций даже пришлось разобрать, они слишком сильно пострадали от воды. Под подоконником и правда образовалась дыра из которой тоже сочится вода. Работники пытаются подставить что-нибудь, чтобы собрать воду, но это плохо помогает. На полу все равно образовываются лужи.