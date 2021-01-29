Компанию «Омсктранс» на два года внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Омский перевозчик не сможет участвовать в торгах 2 года.

В конце прошлого года мэрия Омска провела торги дли частных перевозчиков. В них участвовала и компания "Омсктранс". Они боролись за право возить пассажиров на 59 маршруте от ОНПЗ до Биофабрики и победили. Но, как стало известно чуть позже, директор принял решение отказаться от контракта.

На основании этого омский УФАС подал заявку на включение компании в реестр недобросовестных поставщиков. Там компания будет находиться до 2023 года и не сможет участвовать в торгах.

На проблемный 59 маршрут перевозчика все же нашли. Омичей будут возить автобусы "Тортранса", которые работали на маршруте и до торгов.