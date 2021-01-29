В Омской области нашли незаконный переезд через Иртыш

Сельчане организовали опасный переезд по льду через Иртыш. Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима уже вступила в свои права и Иртыш давно замерз. Несмотря на открытие девяти переправ через реку, жители Омской области продолжают прокладывать свои. Одна из таких нелегальных переправ вызвала серьезные опасения у сотрудников МЧС.

Жители села Такмык в Большереченском районе организовали переправу, по которой ездили на автомобилях. Именно пересечение реки на транспорте вызывает большие опасения, ведь тяжелая техника с большей вероятностью может уйти под лед.

- Мы сообщили об обнаруженной несанкционированной переправе Главе Такмыкского сельского поселения. Оперативно были приняты меры по недопущению происшествий на водных объектах - провала автотранспорта под лед. По данному нарушению администрацией поселения проведены мероприятия по закрытию ледовой переправы. Сделана обваловка снегом места переезда транспорта, - рассказали специалисты МЧС.