Капсперский проехал через Омск и назвал его великолепным

Евгений Касперский показал своим подписчикам, как выглядят омские «Городовой» и «Степаныч» Фото: Instagram.com

Создатель одной из самых известных в России антивирусных программ Евгений Касперский путешествует по России. Накануне он проехал через Омск. И, судя по всему, историческая часть города ему понравилась. Правда, он отметил существенные затворы на дорогах после снегопада.

– Центр Омска великолепен! Особенно после свежего снегопада, который устроил в городе небольшой (или же обычный?) транспортный кавардак. Окраины города выглядят заметно скромнее, но вот в центре отремонтирован какой-то исторически правильный дух. Очень приятно, хочется и можется погулять, да и фотки «поклацать». Ну и как не отметиться у знаменитых омских скульптур «Городового» и «Сантехника Степаныча»? Говорят, о Степаныча до сих пор люди спотыкаются и первым делом спешат принести извинения, – написал глава АО «Лаборатория Касперского» в Instagram.

Также Касперский отметил, что Омск – второй крупнейший город в Сибири.