Из-за нехватки кислорода в омской реке может массово погибнуть рыба

Массовый замор рыбы весной выглядит так. Фото: «Рыбалка в Омске» ВКонтакте

Специалисты Обь-Иртышское УГМС сделало замеры растворенного кислорода в воде Оми и сделало вывод, что его уровень критически низкий.

Его концентрация составила 2,2 мг/л в центре Омска и 1,4 мг/л – в районе Ростовки. При этом нормой для зимы является концентрация в 4 мг/л.

Нехватки кислорода может стать причиной массовой гибели обитающей в реке рыбы. Причиной происходящего может быть слишком толстый слой льда или сброс в воду вредных отходов.