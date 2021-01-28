Власти рассказали, когда устранят порыв в затопленном селе

Вода подбирается опасно близко к домам. Фото: ВКонтакте

В Омской области в селе Заречное местные жители пожаловались на серьезную аварию на трубопроводе. По словам местных жителей, вода начала пребывать неделю назад и одна из улиц уже превратилась в настоящую реку.

В администрации Нововоршавского района объяснили, почему не смогли оперативно устранить аварию. Оказалось для этого нужно привлечь дополнительную технику, которой в селе не оказалось.

- В настоящее время МУП "Нововаршавская тепловая копания" ведет работы по устранению порыва. Производится откачка воды АС-машиной и сформировано аварийное звено, оснащенное мотопомпой. Но, к сожалению, при устранении порыва возникли трудности из-за промерзания грунта до 2-х метров. Для полного устранения аварии необходимо привлечь дополнительную технику из р.п. Таврическое. Коммунальные работы запланированы на завтра, 29 января, - уточнили в администрации района.