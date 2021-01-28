Перевозчик заплатит омичке 50 тысяч за прищемленную в газели руку

В этом споре суд встал на сторону пассажирки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из омских перевозчиков пытался оспорить решение суда по иску пострадавшей во время поездки пенсионерки.

Инцидент произошёл в середине октября прошлого года. Тогда 70-летняя пассажирка применила руку дверью маршрутки, когда заходила в салон. После жалобы на это водитель нагрубил женщине и отказался принимать оплату за проезд. А из-за резкого торможения пенсионерка упала и ударилась головой. Она просила вызвать скорую, но водитель этого делать не стал. Перевозчик, которому позвонила пострадавшая, также не стал вызывать помощь, а лишь уговаривал не сообщать в ГИБДД.

Учитывая все эти факты суд принял решение оставить прошлое заключение в силе. Перевозчик обязан заплатить пассажирка 32 тысячи за моральный ущерб и еще 16 тысяч штрафа за неисполнение требований пассажира в добровольном порядке. При вынесении решения также учитывали возраст потерпевшей и то, что она не соблюдала правила безопасности, а именно не держалась за поручни, уточнили в пресс-службе Первомайского районного суда.