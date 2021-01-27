40 млн рублей выделено на строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов нашем регионе

Омская область вошла в число 78 субъектов России, где в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. На эти цели выделено около 2 млрд рублей, а непосредственно в наш регион – 40 млн рублей. Распоряжение об этом уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В каких именно районах появятся такие ФОКи решится в ближайшее время. На сайте правительство России сообщается, что это будут спортивные площадки и футбольные поля, оснащенные современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью. Тренировки и соревнования на них можно будет проводить круглый год. Так же они рассчитаны на самостоятельную спортивную подготовку людей и прием нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

- Улучшение спортивной инфраструктуры на селе - хорошее подспорье в этом процессе, - считает губернатор Омской области Александр Бурков. - Наши областные праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера» показывают, что в муниципальных районах интерес к физической активности и спорту не ниже, а может и выше, чем в городе. Поэтому, безусловно, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в нашей области будут востребованы и позволят привлекать к здоровому образу жизни все больше жителей Омского Прииртышья.