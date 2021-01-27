Страшный пожар в Омской области унес жизни брата и сестры

Пожар случился в Саргатском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшный пожар произошел в селе Андреевке Саргатского района. Из-за того, что все случилось ранним утром и ЧП поздно заметили, огонь успел сильно разгореться и охватить все жилище.

– Сообщение о происшествии поступило в 5.14, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения одноэтажный брусовой дом размером 7 на 6 метров и пристроенная к нему веранда размером 6 на 2 метров горели на всей площади, произошло обрушение кровли. На месте работали три пожарных машины и пять сотрудников. Время ликвидации открытого горения – 06.26, полной ликвидации пожара – 09.10.

Также сообщается, что в результате ЧП повреждены и разобраны дом и веранда на общей площади 54 кв. метров. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, происшествие закончилось трагически. Когда пожар потушили, под завалами обнаружили тела двоих человек. Погибшими оказались хозяева дома: 63-летняя сестра и 53-летний брат.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти, рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного СУ СК.