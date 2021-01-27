В прошлом году омичи меняли имена 926 раз

Самым старшим из желающих поменять имя стал 73-летний пенсионер. Фото: Мария ЛЕНЦ

В омском ЗАГСе подвели итоги работы за 2020 год. В ведомстве подсчитали, что в прошлом году омичи 926 раз хотели изменить имя. Большая часть из них это женщины 676 и только 250 мужчин.

Самой частой причиной для смены имени стало желание иметь документы на то имя, которым человека фактически называют в жизни. Так, например, Елена становится Аленой, Арина – Дариной, Ольга – Олесей, сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. Также часто меняют имя из-за неблагозвучного сочетания с фамилией или отчеством.

Самым старшим омичом, который решил изменить имя, стал 73-летний пенсионер. Мужчина наконец решил исправить неправильно записанное имя. До этого он был "Владимером", а теперь получит документы на правильно имя.