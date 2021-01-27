За ковидный год в Омске умерло почти 10 тысяч долгожителей

Региональный ЗАГС подвел итоги минувшего года. В том, что касается регистрации рождения и смертей статистика не слишком радостная - перевес у последних. Причем значительный - в 1,6 раза: на свет появилось 17 916 омичей, при этом умерло - 29 850 местных жителей.

В целом в коронавирусном 2020 году в регионе умерло на 5277 человек больше, чем в 2019-м. В том числе чаще умирали и люди старше 81 года. За год скончались 9 672 долгожителей. Это на 1 978 больше, годом ранее, рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко.

Пр этом 2020-й оказался последним для 18 долгожителей старше 101 года (2 мужчин и 16 женщин). Из них 13 человек жили в Омске. Самой пожилой женщине, которая умерла, было 106 лет (в 2019 году самым старшим долгожительницам в Советском и Центральном отделах на день смерти также исполнилось 106 лет).