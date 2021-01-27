Омич чуть не зарубил насмерть любовника жены, застав их в постели

Обманутого мужа задержали и заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающая и одновременно кинематографичная история произошла накануне в Омске. 40-летний омич неожиданно вернулся домой днем около 13:30 и застал свою жену в постели с любовником. Влюбленные явно не ожидали ни визита мужа, ни его бурной реакции. По версии следователей, обманутый муж в порыве ревности схватил топор и ударил любовника жены.

40-летнего омича доставили в больницу с несколькими рублеными ранами головы и рук, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Врачи борются за жизнь мужчины, а следователи проводят проверку. Ревнивца задержали и обратились в суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу на время следствия.