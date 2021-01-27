Омичка угнала машину приятеля, чтоб навестит родственников

Омичка угнала автомобиль своего приятеля, пока он спал. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратился 37-летний омич, заявив об угоне автомобиля "Дэу Нексия". В ходе опроса мужчина рассказал, что накануне распивал алкоголь с 25-летней приятельницей. С девушкой он познакомился на обязательных работах, которые оба выполняли за совершение мелких краж. Именно ее и решили проверить полицейские.

Оказалось, что омичка и правда причастна к угону. Когда ее приятель заснул, она взяла ключи и на его машине вернулась домой к матери. Так как у нее был транспорт, она решила отправиться к брату в Кормиловку, но против этого выступила мать девушки. Она не хотела пускать дочь за руль в состоянии опьянения, из-за этого завязалась ссора в ходе которой угонщица сломала ключ в замке зажигания. Но двигатель уже работал, поэтому девушка решила ехать. Но ей даже не удалось выехать из города, на перекрестке проспекта Комарова и Химиков автомобиль заглох. Там девушка его и оставила.

Автомобиль вернул владельцу, а девушке может грозить до 5 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД.