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Омичка угнала машину приятеля, чтоб навестит родственников

Но автомобиль пришлось бросить, он заглох
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка угнала автомобиль своего приятеля, пока он спал.

Омичка угнала автомобиль своего приятеля, пока он спал.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратился 37-летний омич, заявив об угоне автомобиля "Дэу Нексия". В ходе опроса мужчина рассказал, что накануне распивал алкоголь с 25-летней приятельницей. С девушкой он познакомился на обязательных работах, которые оба выполняли за совершение мелких краж. Именно ее и решили проверить полицейские.

Оказалось, что омичка и правда причастна к угону. Когда ее приятель заснул, она взяла ключи и на его машине вернулась домой к матери. Так как у нее был транспорт, она решила отправиться к брату в Кормиловку, но против этого выступила мать девушки. Она не хотела пускать дочь за руль в состоянии опьянения, из-за этого завязалась ссора в ходе которой угонщица сломала ключ в замке зажигания. Но двигатель уже работал, поэтому девушка решила ехать. Но ей даже не удалось выехать из города, на перекрестке проспекта Комарова и Химиков автомобиль заглох. Там девушка его и оставила.

Автомобиль вернул владельцу, а девушке может грозить до 5 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД.