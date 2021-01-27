Омичка расстроилась, что ей отказали в выплатах и разгромила МФЦ

Посетительница решила выместить досаду на технике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница одного из поселков Омской области решила, что может получить деньги от государства. Но сотрудники МФЦ лишили ее надежды, сообщив, что выплата ей не полагается. Огорчившись, женщина устроила дебош. От слов разъяренная сельчанка перешла к делу: она схватила монитор стоявшего в МФЦ компьютера и столкнула его на пол.

– Не сумев успокоить дебоширку, работники воспользовались тревожной кнопкой, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства 33-летняя местная жительница была доставлена в отдел полиции.

После посещения МФЦ женщина стала еще беднее, чем до. Теперь ей придется компенсировать стоимость сломанной техники.