Омич вылетел с дороги и сбил 19-летнюю девушку

Сбитой девушке понадобилась помощь врачей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске в районе Нефтяников произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

В 18:30 в недалеко от остановки ДК Химик на улице Химиков 24-летний водитель "Ниссана" вылетел с дороги. иномарка снесла заборчик у дороги и врезалась в проходившую по тротуару девушку. После аварии 19-летней омичке понадобилась помощь медиков, а водитель иномарки не пострадал.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Все причины произошедшего будут установлены поле проверки, сообщили в ведомстве.