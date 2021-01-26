В центре Омска нашли тело пенсионерки, скончавшейся по дороге в аптеку

Пока тело женщины только накрыли полиэтиленом и убрали с дороги. Фото: ВКонтакте

Сегодня омичи обнаружили на остановке "Городской музей" недалеко от перекрестка улиц 10 лет Октября и Куйбышева старушку без сознанеия. Неравнодушные омичи позвонили в скорую, но было уже поздно, женщина скончалась.

В полиции подтвердили, что 68-летняя пенсинерка действительно скончалась из-за резкого ухудшения здоровья, а помочь ей попытались омичи, проходившие мимо, к сожалению, медики не успели помочь пенсионерке.

В соцсетях омичи высказывали предположения о том, что женщина стала пострадавшей в ДТП, но эта информация не подтвердилась. Никаких аварий поблизости не происходило.