В Омске вынесли приговор банде, виновной в разборе, похищении людей и вымогательстве

Практически история из 90-х случилась в Омске ровно два года назад в Амуре. Группа из четырех человек заблокировала на дороге машину. После этого, угрожая оружием, преступники завладели чужим авто и похитили двоих людей.

Принудительно увезенных мужчин фигуранты продержали 12 часов в гараже на улице Завертяева, после чего те подписали долговые расписки на 4,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении преступной группировки возбудили по материалам УФСБ.

– В ходе судебного следствия вину в совершении преступлений подсудимые признали лишь частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Центральный районный суд Омска назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

Решение еще не вступило в законную силу.