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Названа сумма, необходимая омичам для счастья

Оказалось, что омичи хотят получать даже меньше, чем жители других крупных городов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Каждый месяц для счастья омичам не хватает еще несколько зарплат.

Каждый месяц для счастья омичам не хватает еще несколько зарплат.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В среднем россиянину для счастливой жизни нужна зарплата в 166 тысяч рублей. К такому выводу пришли исследователи портала "SuperJob". По их данным этот показатель вырос после нового года на 11 тысяч, летом 2020 года этот показатель составлял 155 тысяч.

Именно такая сумма и нужна омичам для счастья. В среднем жители Омска назвали комфортной зарплату в 155 тысяч рублей в 2021 году. В 2019 году этот показатель составлял 152 тысячи, а еще годом ранее 149 тысяч.

- Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80000 руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно, - рассказали аналитики портала.

Омичи оказались почти самыми экономными из жителей городов-миллинников. Фото:www.superjob.ru/research

Омичи оказались почти самыми экономными из жителей городов-миллинников. Фото:www.superjob.ru/research

Также омичи оказались самыми скромными в желаниях среди других крупных городов вместе с жителями Уфы и Воронежа. Меньше нужно только жителям Новокузнецка - 140 тысяч. Традиционно самыми высокими запросами обладают москвичи, им нужно 220 тысяч в месяц, также в тройку лидеров вошли Владивосток и Ростов-на-Дону.