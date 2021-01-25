Пьяный сельчанин устроил гонки по Омску на чужом автомобиле

Сельчанина задержали за агрессивное вождение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 57-летний сельчанин из села Репинка Калачинского района. Он заявил, что 23-летний местный житель, с которым они вместе выпивали угнал его автомобиль "Nissan X-Trail". Сельчанин дождался, когда собутыльник уснет, а потом спокойно взял ключи и уехал. Сразу заявлять в полицию мужчина не стал, рассчитывая на то, что приятель см вернет машину, но когда узнал, что автомобиль на штрафстоянке в Омске, написал заявление.

Как рассказали в пресс-службе полиции, патрульные задержали подозрительный автомобиль еще не зная об угоне. Тогда сомнения у полиции вызвала агрессивная манера вождения сельчанина. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. При опросе подозреваемого удалось выяснить, что он хотел поехать в своей девушку в Калачинск, но встретил приятелей и планы изменились, они решили прокатиться до Омска. Здесь сельчанина и задержала полиция.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона автомобиля.