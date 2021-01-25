В центре Омска легковушка чуть не влетела в подземный переход

В ДТП никто из людей не пострадал. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились видео с серьезной аварией в центре города. На перекрестке улиц Герцена и Карла Маркса прямо напротив торгового центра "Омский" водитель легковушки "Субару", видимо, не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив бардюр и повиснув на подземном переходе.

- Вот так, еще немного и в подземку бы улетел, - прокомментировал случившееся омич, который поделился видео в соцсетях. В комментариях омичи отнеслись к ситуации с юмором.

По данным Госавтоинспекции в аварии никто не пострадал. По факту проводят проверку.