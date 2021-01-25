Стало известно, сколько пешеходов пострадало в ДТП в 2020 году

Также подсчитали, сколько наездов на пешеходов закончились гибелью людей. Фото: Сергей ГАПОН

В Омском дептрансе подвели итоги 2020 года и подсчитали, сколько пешеходов пострадали на омских дорогах.

Как рассказали специалисты ведомства, за прошлый год в Омске произошло 257 аварий, пострадавшими в которых стали пешеходы. Из них на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 177 ДТП, 8 человек погибли, на регулируемых переходах, где есть светофоры зафиксировали 80 ДТП в которых погибли 3 человека.

- Данные по аварийности мы регулярно получаем от отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску, и всегда очень внимательно, детально их изучаем, поскольку зная причины случившегося ДТП можно принять меры для предотвращения будущих дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Этой работе у нас уделяется исключительное внимание, - подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Специалисты отметили, что в целом по сравнению с прошлым годом в Омске зафиксировали снижение случаев наездов на пешеходов, в 2019 ведомство насчитало 318 случаев ДТП.