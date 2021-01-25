В Омске оказались самые высокие цены на телевизоры и автомобили в России

За неделю цены на некоторые товары сильно поднялись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повышением цен омичей, как и многих россиян, уже не удивить, но по некоторым данным в Омске оказались самыми дорогими телевизоры и автомобили.

За неделю средняя цена на телевизоры в Омской области поднялась сразу на 3,3%, по данным издания "Экономика сегодня". Отмечается, что оргтехника подорожала по всей стране, но в Омске цена подскочила сразу на 3,4 тысячи и составила 31 100 рублей. Средняя цена по России составляет 27 600 рублей.

Подорожали и легковые автомобили на 1,9%. Теперь средняя цена, которую омичам придется заплатить за новенькую машину, составляет 1,2 миллиона. Средняя цена для россиян за легковушку составляет 1,155 миллионов.

Сюрпризы есть и среди продовольственных товаров. Самой дорогой по России для омичей стала курица. За килограмм птицы в нашем регионе придется заплатить 152 рубля. Подорожание было небольшим, всего на рубль, но эта цена все равно оказалась выше, чем в среднем по стране на 5,6 рублей.